Школьники активно выходят на рынок труда летом — самые востребованные вакансии уже заняты

Работодатели Свердловской области разместили на платформе «Работа в России» более 12 тыс. предложении для школьников, которые хотят заработать во время каникул.

Всего за лето планируют трудоустроить около 15 тыс. подростков, а на их оплату в областном бюджете предусмотрено порядка 60 млн рублей. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на заместителя директора регионального департамента по труду и занятости Наталию Бордюгову.

Школьники чаще всего выбирают вакансии, связанные с благоустройством территорий, озеленением и подсобными работами. Крупные предприятия также готовы брать ребят в цеха — в качестве учеников слесаря или лаборантов химических анализов.

Бордюгова отметила, что работа летом стала важным инструментом профориентации: за короткий срок подростки могут попробовать себя в профессии и понять, насколько им подходит выбранное направление. Она напомнила, что труд несовершеннолетних должен проходить без вредных факторов, а продолжительность рабочего дня ограничена: до пяти часов для ребят 14-16 лет и до семи часов — для подростков 16-18 лет.

Параллельно в регионе стремительно растет популярность самозанятости среди молодежи. Как уточнила уполномоченная по правам ребенка Татьяна Титова, статус самозанятого могут получить подростки с 14 лет.

«В отличие от ребят, которые трудоустроены через департамент по труду и занятости населения, самозанятых подростков не защищает трудовая инспекция и органы прокуратуры. Все вопросы регулируются гражданским законодательством», - предупредила Титова.

На начало лета в области зарегистрировано свыше 20 тыс. юных самозанятых — в основном курьеры и сотрудники по выкладке товара, которым удобен гибкий график.