Предпринимателям вернули долги по госконтрактам на 18 млрд рублей после вмешательства прокуратуры

Благодаря вмешательству прокуратуры предприниматели получили обратно 18 млрд рублей по невыплаченным госконтрактам, а более 120 чиновников понесли ответственность за нарушения.

По итогам 2025 года прокуратура добилась погашения долгов перед бизнесом на 18 млрд рублей. Они возникли из-за невыплат по государственным и муниципальным контрактам. За неисполнение обязательств перед поставщиками к ответственности привлекли более 120 должностных лиц. Об этом сказал глава Генпрокуратуры Александр Гуцан во время ПМЭФ-2026.

Для многих представителей малого и среднего бизнеса исполнение госконтрактов — основной источник оборотных средств. Несмотря на это, заказчики часто задерживают оплату даже после того, как предприниматели полностью выполнили свои обязательства.

В качестве примера жесткого реагирования ведомство привело ситуацию в Хакасии. Там по требованию прокуратуры в отставку отправили министра финансов, который допустил накопление задолженности по контрактам на сумму 3,6 млрд рублей.

Помимо контроля за расчетами, прокуратура участвует в устранении административных барьеров для развития транспортных коридоров в страны Азии и Африки. Также ведомство разработало предложения по поддержке лесопромышленного комплекса, пострадавшего от санкций. В частности, предлагают ввести мораторий на индексацию арендной платы за лесные участки и разрешить зачет инвестиционных расходов в счет платежей за аренду.

«В условиях структурной перестройки экономики крайне важно обеспечить доступность и прозрачность государственной поддержки бизнеса», — сказал Александр Гуцан.

Недавно мы писали, что на ПМЭФ-2026 появился рейтинг госзаказчиков у МСП.