Нужны ли предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителям самоходных машин-не ТС – ответ Роструда
На предприятии эксплуатируются электрические вилочные погрузчики (самоходные машины, не считаются транспортным средством). Погрузчики работают в пределах территории объектов и склада, изредка выезжая за пределы территории склада или объекта для разгрузки, не перемещаются по дорогам общего пользования.
Нужно ли водителям таких погрузчиков проходить обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Поскольку работники не работают в должности водителя, управление служебным погрузчиком не является основанием для проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров», — ответил Роструд
Согласно ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ о безопасности дорожного движения, обязательные предрейсовые медицинские осмотры проходят водители транспортного средства.
Обязательные послерейсовые медицинские осмотры провод для водителей ТС, если их работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.
С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).
На бесплатном вебинаре 24 июня в 11.00 мск разберем, как работает новая система допуска, кто должен вступать в СРО, и что делать с действующими удостоверениями в переходный период 2026-2027.
Начать дискуссию