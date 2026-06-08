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Медосмотры

Нужны ли предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителям самоходных машин-не ТС – ответ Роструда

Если должность – не водитель, проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры не нужно.

На предприятии эксплуатируются электрические вилочные погрузчики (самоходные машины, не считаются транспортным средством). Погрузчики работают в пределах территории объектов и склада, изредка выезжая за пределы территории склада или объекта для разгрузки, не перемещаются по дорогам общего пользования.

Нужно ли водителям таких погрузчиков проходить обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Поскольку работники не работают в должности водителя, управление служебным погрузчиком не является основанием для проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров», — ответил Роструд

Согласно ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ о безопасности дорожного движения, обязательные предрейсовые медицинские осмотры проходят водители транспортного средства.

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры провод для водителей ТС, если их работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.

С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).

На бесплатном вебинаре 24 июня в 11.00 мск разберем, как работает новая система допуска, кто должен вступать в СРО, и что делать с действующими удостоверениями в переходный период 2026-2027.

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