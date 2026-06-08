Можно ли работать по совместительству, если на основной работе взяли больничный – ответ Роструда

Если у работника два места работы, то оформляется два больничных листа.

Работница взяла больничный лист по уходу за ребенком по основному месту работы. Но есть второе место работы по внешнему совместительству, и там есть возможность выходить, так как рабочих часов и дней меньше.

Но работнице сказали, что так делать нельзя, больше дни считать рабочими не будут.

Можно ли брать больничный по основному месту работы, а по внешнему совместительству ходить на работу, спросили на сайте Онлайнинспекции

«Если у работника два места работы, то оформляется два больничных листа. Больничный лист оплачивают оба работодателя, за исключением случая, когда работник отработал в организации на условиях внешнего совместительства менее двух календарных лет», — пояснил Роструд.

Если в течение этих двух лет место работы менялось, то пособие по временной нетрудоспособности назначат только у одного из последних работодателей по выбору работника — ст. 13 Закона № 255-ФЗ.

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