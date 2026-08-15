Россияне во втором квартале 2026 года купили более 420 тыс. онлайн-курсов для получения новых профессий

Во втором квартале 2026 года рынок профессионального онлайн-образования показал рост на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России растет спрос работодателей на специалистов, которые проходят онлайн-обучение.

За год потребность в кадрах для сферы финансов и логистики выросла на 156%, в специалистах по документообороту — на 86%, а в работниках маркетинга, рекламы и PR — на 48%, сообщает Авито Работа.

Самым популярным направлением обучения стал маркетинг и продвижение в социальных сетях: на эти программы приходится 21% всех онлайн-школ.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере маркетинга и PR достигла 69 294 руб., что на 24% выше показателей прошлого года. Менеджерам по рекламе работодатели предлагают в среднем 72 903 рубля, SMM-специалистам — 72 151 рубль, а контент-менеджерам — 65 515 рублей.

Как на практике работодатели относятся к выпускникам – рассказала CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова в эксклюзивном комментарии «Клерку».

Наем «джунов» и их зарплата зависят от разных факторов: задач компании, сферы деятельности, этапа развития бизнеса.

«Например, в IT и диджитал-сегменте стартовые предложения для “джунов” превышают 100 тыс. рублей. Такие зарплаты бизнес готов платить разработчикам, продакт- и проджект-менеджерам, веб-аналитикам, интернет-маркетологам, менеджерам по продажам и т. д. Поэтому нельзя сказать, что зарплата в размере 65–70 тыс. рублей доступна только кандидатам, у которых уже есть профессиональный бэкграунд», — отметила эксперт.

Кандидаты после курсов мотивированы получить опыт, и они могут быть полезны работодателю. Допустим, компании нужно закрыть выполнение несложных или рутинных задач. Опытному сотруднику такая работа может быть просто неинтересна, а для «джуна» это возможность учиться, получать практический опыт и профессионально расти.

Но есть сферы, где онлайн-курсов недостаточно.

«В сферах, где профильное образование необходимо для работы, это требование сохраняется. Например, оно актуально для специалистов в медицине, образовании, инженерной и юридической сферах. Онлайн-курсы здесь помогают развивать отдельные, в том числе смежные, навыки, повышать квалификацию, но не заменяют необходимую профессиональную подготовку», — предупредила Карпова.

Есть и сферы, которые развиваются настолько быстро, что образовательные программы не всегда успевают за изменениями рынка.

В первую очередь это IT и digital: технологии, инструменты и подходы постоянно обновляются, и часть прикладных знаний может устареть еще до того, как попадет в университетскую программу. Специалистам приходится постоянно доучиваться уже в процессе работы, осваивать новые инструменты и актуализировать знания.