🤱 Нужно ли маме увольняться, чтобы отдать детское пособие бабушке: ответ Роструда

Декрет матери не мешает бабушке оформить отпуск по уходу за ребенком и пособие.

Работница находится в отпуске по беременности и родам. Нужно ли ей увольняться, чтобы пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет оформить на бабушку, которая затем планирует выход на работу с получением пособия, спросили Онлайнинспекцию.

Нужно ли работнице при этом оформить отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет без выплаты пособия, выйти на работу или уволиться, чтобы отпуск по уходу за ребенком был оформлен на бабушку, уточняет работадетель.

«Что-либо делать с работницей в описанной ситуации не нужно. Оформлять отпуск по уходу за ребенком ей следует в том случае, если она обратится с соответствующим письменным заявлением», — пояснил Роструд.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК).

Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если человек, который оформил отпуск по уходу, выходит на работу (ч. 3 ст. 256 ТК РФ).

Согласно ч. 4 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на пособие будет только у одного из них.