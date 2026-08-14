Самозанятый бухгалтер устроился в штат: эксперт отвечает, нужно ли закрывать НПД

Эксперт разъяснила, как бухгалтеру безопасно совмещать трудовой договор и НПД.

Бухгалтер оказывала услуги аудиторской фирме по ведению бухучета как самозанятая, теперь эта компания приняла ее на работу официально по внешнему совместительству.

Нужно ли закрывать самозанятость, если других клиентов у бухгалтера нет – разъясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Закрывать самозанятость не обязательно. Статус самозанятого можно совмещать с работой по трудовому договору, в том числе по внешнему совместительству.

Но оказывать услуги как самозанятая своему текущему работодателю нельзя — это риск переквалификации отношений, доначислений НДФЛ и страховых взносов, штрафов.

Получать зарплату можно на ту же карту, на которую приходили деньги как самозанятой.

Также возможна схема работы на полную ставку у одного ИП, по внешнему совместительству у другого ИП, и оказание услуг по самозанятости третьему.

Но риск переквалификации в трудовые отношения с 3‑м ИП — не нулевой, его нужно свести к минимуму.

Риск возникает, если фактические условия работы похожи на трудовые:

подчинение внутреннему распорядку третьего ИП (график, обязательное присутствие в офисе и т. п.);

контроль процесса (а не результата), распределение задач и постоянный надзор;

фиксированная регулярная оплата (например, дважды в месяц как зарплата) вместо оплаты за объем/результат;

формулировки в договоре, типичные для трудовых отношений («должность», «график», «подчинение руководителю»).

Чтобы снизить риск, в договоре нужно сделать акцент на конкретных услугах и результатах (например, «подготовка и сдача отчетности за квартал», «восстановление учета за период»), прописать порядок приемки (акт), сроки и цену за объем.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.