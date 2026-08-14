Будущим мамам разрешили учитывать более доходные годы для расчета пособия по уходу за ребенком

Женщины, которые уходят в новый декрет, могут заменить расчетные годы для начисления пособия и тем самым увеличить выплату, исключив из расчета периоды с низким доходом или его отсутствием.

Если сотрудница уже находится в отпуске по уходу за старшим ребенком берет новый декрет, она может выбрать более выгодные годы для расчета пособия. Это позволяет избежать учета периодов с низким доходом или его отсутствием.

По общему правилу пособие для трудоустроенных рассчитывают исходя из заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска.

Если в эти два года женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, она может заменить такие периоды на предшествующие годы. Главное условие — такая замена должна привести к увеличению суммы пособия.

«Расчетные годы можно заменить, если в это время женщина была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Такая замена должна увеличить размер пособия. Вместо невыгодных лет — одного или двух — можно учесть те, которые предшествовали отпуску», — сказано в канале СФР в мессенджере MAX.

Чтобы заменить расчетные годы, нужно подать соответствующее заявление своему работодателю. Например, если в 2024 году женщина находилась в отпуске по уходу за старшим ребенком, она может заменить этот год на 2023-й, если это повысит итоговый размер пособия.