В Госдуме напомнили, что пенсионера нельзя уволить из-за возраста
Трудовой кодекс прямо запрещает дискриминацию по возрасту при установлении условий труда.
Пенсионеры обладают теми же правами, что и остальные работники, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Увольнение по причине выхода на пенсию является незаконным, так как возраст не входит в перечень оснований для расторжения трудового договора.
По его словам, пенсионеры боятся, что их уволят, потому что они «старые».
Но увольнение возможно только на общих основаниях: по собственному желанию, по соглашению сторон, при сокращении штата или за дисциплинарные нарушения.
Более того, при сокращении штата пенсионеры с высокой квалификацией и большим стажем часто имеют преимущественное право на сохранение рабочего места.
«Пенсионеры часто боятся судиться, но зря. Суды в таких делах чаще всего на стороне работника, если доказана дискриминация», — подчеркнул Свищев.
В случае незаконного увольнения он рекомендовал обращаться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.
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