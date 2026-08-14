В Госдуме напомнили, что пенсионера нельзя уволить из-за возраста

Пенсионеры обладают теми же правами, что и остальные работники, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Увольнение по причине выхода на пенсию является незаконным, так как возраст не входит в перечень оснований для расторжения трудового договора.

По его словам, пенсионеры боятся, что их уволят, потому что они «старые».

Но увольнение возможно только на общих основаниях: по собственному желанию, по соглашению сторон, при сокращении штата или за дисциплинарные нарушения.

Более того, при сокращении штата пенсионеры с высокой квалификацией и большим стажем часто имеют преимущественное право на сохранение рабочего места.

«Пенсионеры часто боятся судиться, но зря. Суды в таких делах чаще всего на стороне работника, если доказана дискриминация», — подчеркнул Свищев.

В случае незаконного увольнения он рекомендовал обращаться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.