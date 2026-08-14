Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Прием на работу
Читать 1 мин

Депутат предложил гарантировать каждому выпускнику вуза или колледжа первое рабочее место по специальности

Предлагается заключать целевые договоры с предприятиями, вводить квоты для выпускников, развивать программы стажировок.

631 просмотр12 открытий

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить обязанность по трудоустройству молодых специалистов.

По его словам, многие выпускники сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за отсутствия опыта. В итоге специалисты вынуждены трудоустраиваться не по профилю, что обесценивает полученное образование.

«Молодой специалист после учебы должен быть уверен, что его знания и диплом нужны стране. Государство обязано гарантировать выпускнику первое рабочее место по специальности. Это не только поддержка молодежи, но и решение проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях», — заявил Миронов.

Механизм гарантий может содержать целевые договоры с предприятиями еще на этапе обучения. Также предлагается вводить квоты для выпускников в государственных учреждениях и компаниях с госучастием, развивать программы стажировок с последующим трудоустройством.

Автор

Обучение для бухгалтеров

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти

Порог входа ниже, чем кажется — особенно если вы уже работаете с системой. Разбираем профессии 1С-разработчика и аналитика: чем занимаются, сколько зарабатывают — и с чего начать путь в IT. 

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти
1
69.4K
Елена Макарова

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка