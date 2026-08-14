Депутат предложил гарантировать каждому выпускнику вуза или колледжа первое рабочее место по специальности

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить обязанность по трудоустройству молодых специалистов.

По его словам, многие выпускники сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за отсутствия опыта. В итоге специалисты вынуждены трудоустраиваться не по профилю, что обесценивает полученное образование.

«Молодой специалист после учебы должен быть уверен, что его знания и диплом нужны стране. Государство обязано гарантировать выпускнику первое рабочее место по специальности. Это не только поддержка молодежи, но и решение проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях», — заявил Миронов.

Механизм гарантий может содержать целевые договоры с предприятиями еще на этапе обучения. Также предлагается вводить квоты для выпускников в государственных учреждениях и компаниях с госучастием, развивать программы стажировок с последующим трудоустройством.