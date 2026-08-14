Депутат предложил гарантировать каждому выпускнику вуза или колледжа первое рабочее место по специальности
Предлагается заключать целевые договоры с предприятиями, вводить квоты для выпускников, развивать программы стажировок.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить обязанность по трудоустройству молодых специалистов.
По его словам, многие выпускники сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за отсутствия опыта. В итоге специалисты вынуждены трудоустраиваться не по профилю, что обесценивает полученное образование.
«Молодой специалист после учебы должен быть уверен, что его знания и диплом нужны стране. Государство обязано гарантировать выпускнику первое рабочее место по специальности. Это не только поддержка молодежи, но и решение проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях», — заявил Миронов.
Механизм гарантий может содержать целевые договоры с предприятиями еще на этапе обучения. Также предлагается вводить квоты для выпускников в государственных учреждениях и компаниях с госучастием, развивать программы стажировок с последующим трудоустройством.
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