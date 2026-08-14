Роструд: работодатель не может снижать зарплату по KPI на основании письма по электронной почте

Применять понижающий коэффициент KPI без фиксации в ЛНА и договоре нельзя.

Работодатель в мае предупредил работника по электронной почте о введении kpi. Приказа об изменении оплаты труда не было, согласия с этой формой расчета сотрудник не давал.

Имеет ли право работодатель применять понижающий коэффициент при расчете зарплаты за июнь и июль, спрашивает работник на сайте Онлайнинспекции.

«Не имеет, если информация о понижающем коэффициенте не отражена в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте работодателя», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ч. 2 ст. 135 ТК).

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