Экстренные службы могут освободить от транспортного налога

Предлагается убрать избыточную административную и финансовую нагрузку, когда учреждения платят налог, а потом получают финансирование.

Депутаты от КПРФ во главе с Юрием Афониным внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить скорую помощь, полицию и экстренные службы от уплаты транспортного налога.

Сейчас бюджетные учреждения фактически платят налог сами себе: средства перечисляются в казну, а затем возвращаются в виде финансирования. По мнению инициаторов, такой механизм создает избыточную административную и финансовую нагрузку на ведомства.

«Транспорт МЧС уже освобожден от транспортного налога. КПРФ предлагает сделать следующий логичный шаг и распространить этот принцип на другие экстренные службы», — заявил Афонин.

Депутат подчеркнул, что льгота должна касаться только специализированного транспорта, который используется для спасения жизней и обеспечения безопасности, а не коммерческих автомобилей.