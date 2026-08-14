🏛️«Не умеет спокойно разговаривать, требует сдавать деньги и угрожает лишить премии». Кейс работника, уволенного за грубость

Эксперт рассказал, какие законы позволяют уволить за хамское поведение, даже если к профессиональным качествам нет претензий. Плюс разобрал еще три повода для увольнений с примерами из судебной практики 2026 года.

Суть. Сотрудника приняли с испытательным сроком на роль руководителя среднего звена. Подчиненные начали жаловаться на его грубость, угрозы и превышение полномочий — например, он требовал сдавать деньги на ремонт газонокосилки, устраивал диспетчерам спонтанные «экзамены» и обещал лишить премий или уволить без повода.

Подчиненные сообщили работодателю, который уволил сотрудника как не прошедшего испытательный срок (ст. 71 ТК).

Сотрудник заявил, что его профессиональные качества соответствовали должности, а у работодателя не было доказательств, что он провалил испытательный срок. Он попытался признать увольнение незаконным и получить компенсации через суд.

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🧑‍⚖️ Как все разрешилось. Три нижестоящие инстанции встали на сторону работника. Но Верховный суд отменил их решения (определение от 15.06.2026 № 56-КГ26-12-К9).

Дело в том, что в компании действовал локальный нормативный акт: кодекс этики, где вежливость была закреплена как обязательное требование. Сотрудник был ознакомлен с этим документом. После жалоб подчиненных, работодатель зафиксировал все нарушения кодекса.

Уволить сотрудника за разовую грубость напрямую по статье ТК РФ нельзя, но можно — при систематическом нарушении правил или тяжелом проступке (например, оскорблении с использованием нецензурной брани). Но важно, чтобы в компании были оформлены локальные нормативные акты, которые закрепляют правила поведения. Каждого сотрудника нужно ознакомить с такими ЛНА.

В новом экспертном разборе — еще три кейса, в которых суды поддержали работодателей:

Сотрудника уволили за прогулы, а он попытался доказать, что виноват работодатель — отобрал пропуск и не выдал спецодежду. Сотрудник ушел сам, а потом потребовал восстановления, заявив, что его заставило уволиться начальство. Сотрудницу уволили, когда узнали, что она загрузила рабочие документы в нейросеть. Она утверждала, что была не в курсе запрета на такие действия.

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