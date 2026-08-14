Эксперт: инициатива РАТЭК по уничтоженным товарам может создать новые схемы хищений и налоговых преступлений

Создание контура перестрахования рисков атак БПЛА и освобождение от восстановления НДС за уничтоженные товары могут привести к валу уголовных дел — эксперт предупреждает о рисках фиктивных актов и схем уклонения.

Инициатива РАТЭК разрешить селлерам учитывать стоимость уничтоженных при атаках БПЛА товаров в расходах на прибыль вызывает серьезные уголовно‑правовые риски. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор адвокатского кабинета «AKD‑юрис» Георгий Джохадзе. По его словам, любые изменения в налоговом или страховом регулировании должны проходить обязательную проверку на предмет возможных злоупотреблений.

Эксперт подчеркнул, что создание государственного контура перестрахования рисков атак БПЛА может стать «золотым дном» для мошенников, если не будет выстроена безупречная система подтверждения страховых случаев.

Генеральный директор адвокатского кабинета «AKD‑юрис» Георгий Джохадзе.

«Если государство объявит, что готово компенсировать убытки от атак БПЛА, на следующий же день появятся предприниматели, которые нарисуют фиктивные складские остатки и попытаются получить выплаты за товар, которого никогда не существовало», — отметил Джохадзе.

Он указал на потенциальные составы преступлений по ст. 159.5 УК, а также риски коррупции при распределении компенсаций.

Освобождение бизнеса от восстановления НДС за уничтоженные товары адвокат считает крайне опасным. По его словам, такая мера может стимулировать схемы уклонения от налогов и подделку документов.

«Достаточно лишь заявить об уничтожении товара и приложить липовый акт, чтобы не только списать товар, но и оставить себе ранее возмещенный НДС», — сказал эксперт.

В качестве возможных последствий он назвал преступления по ст. 199, 327, 292 УК и необходимость масштабных расследований для проверки реальности уничтожения товара.

Проблема задержек в оформлении актов об утрате товара маркетплейсами, по словам Джохадзе, также имеет уголовно‑правовую природу. Он отметил, что затягивание процедуры может использоваться как инструмент удержания чужого имущества или вымогательства.

«Пока товар числится на складе, маркетплейс де‑факто владеет им. Если оформление акта затягивается умышленно, это может быть квалифицировано как присвоение или злоупотребление полномочиями», — добавил адвокат.

Введение жестких сроков и ответственности за затягивание действительно снизит кассовые разрывы и уберет коррупционную составляющую.

Также Джохадзе подчеркнул, что любые новые льготы, фонды или изменения документооборота должны сопровождаться созданием параллельных механизмов контроля, иначе они станут «питательной средой для мошенничества, коррупции и налоговых преступлений». По его словам, закон должен одновременно поддерживать бизнес и защищать бюджет от тех, кто попытается нажиться на чрезвычайных ситуациях.