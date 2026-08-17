Какие специалисты стали реже менять работу в 2026 году

Медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие дольше всех работают у одного работодателя, тогда как риелторы и бренд‑менеджеры чаще всего меняют место работы.

Абсолютными лидерами по длительности работы на одном месте стали медицинские сестры. Средний срок занятости у одного работодателя достиг 8 лет. На втором месте аудиторы — 6,7 года, на третьем квалифицированные рабочие — 6,6 года. В топ‑5 также вошли учителя (6,1 года) и менеджеры ВЭД (6 лет).

Самыми непостоянными оказались риелторы, которые меняют работу в среднем каждые 1,6 года. За ними следуют бренд‑менеджеры (1,9 года) и UI/UX‑дизайнеры (2,3 года). Частая смена работодателя характерна также для бизнес‑аналитиков и менеджеров по развитию (по 2,6 года), а также event‑менеджеров (2,7 года). Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

По сравнению с 2024 годом сильнее всего вырос средний срок работы у медсестер — плюс 1,8 года. У фармацевтов и инженеров‑энергетиков показатель увеличился на 1,2 года, у логистов — на 1,1 года.

Одновременно в ряде профессий срок занятости заметно сократился. Бренд‑менеджеры стали менять работодателя на три года чаще, персональные водители — на 2,6 года, event‑менеджеры, риелторы и медицинские представители — на 2,3 года. В SuperJob отмечают, что в сферах с проектной занятостью и высокими бонусами частая смена работы становится нормой.