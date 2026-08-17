Работник в отпуске не получил расчетный листок: Роструд назвал крайний срок выдачи

Расчетный листок нужно выдать сразу после выхода сотрудника из отпуска.

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: работнику в отпуске не выдали расчетный листок в день выплаты зарплаты.

Когда нужно выдать этот расчетный листок после выхода из отпуска, спрашивает работник.

«Полагаем, что расчетный листок должен быть выдан в первый рабочий день по окончании ежегодного оплачиваемого отпуска», — считает Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 136 ТК, при выплате зарплаты работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о:

составных частях зарплаты за соответствующий период;

размерах иных сумм, в том числе денежной компенсации за нарушение срока выплаты;

размерах и об основаниях произведенных удержаний;

общей сумме к выплате.

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