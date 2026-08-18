Юрист объяснил, почему форс‑мажор не освобождает Wildberries от ответственности за сгоревшие товары

Шансы на компенсацию выше у тех селлеров, чьи товары пострадали при более поздних атаках и которые подавали заявки на вывоз, заявил юрист Александр Малютин, подчеркнув, что споры будут сложными и потребуют тщательной фиксации доказательств.

Удары БПЛА по складам Wildberries не гарантируют автоматического освобождения маркетплейса от ответственности перед продавцами. Об этом в интервью «Клерку» рассказал судебный юрист Александр Малютин.

«На мой взгляд, наличие или отсутствие в пункте договора указания на то, что удар БПЛА — это форс-мажор, ситуацию не меняет. Форс-мажор возникает не из условий договора, форс-мажор подчиняется закону и в целом вытекает из правовой доктрины», — считает юрист.

Форс‑мажор должен соответствовать трем критериям — чрезвычайности, непредотвратимости и внешнему характеру события. Если риск становится обычным для сферы деятельности, признать его форс‑мажором нельзя. Малютин отмечает, что первые удары БПЛА могли быть неожиданными, но последующие уже ставят вопрос о том, предпринимал ли Wildberries меры для минимизации ущерба.

Для возможных судебных споров продавцам важно заранее собрать доказательства:

данные об остатках товаров;

акты приемки и поставки;

УПД, накладные;

скриншоты личного кабинета с датой и временем;

уведомления платформы;

переписку с техподдержкой;

запросы инвентаризации.

Отдельно нужно фиксировать заявки на вывоз товара с уцелевших складов — по словам селлеров, Wildberries затрудняет их обработку. Это может стать самостоятельным доказательством нарушения обязанностей хранителя.

В претензии необходимо указать реквизиты сторон, номер и дату оферты, описание нарушения, перечень утраченного товара, расчет суммы требования и правовое обоснование. Срок ответа — 30 дней. Если претензия не удовлетворена, продавец может обратиться в арбитражный суд, приложив доказательства соблюдения досудебного порядка, документы по сделке и расчет требований.

«На мой взгляд, определенные шансы есть у тех селлеров, чьи товары находились на складах, которые были атакованы позже, тем более если продавец подавал заявку на вывоз товара. В таком случае уже можно будет говорить, что Wildberries, будучи профессиональным хранителем, не предпринял мер по минимизации потерь продавцов», — сказал Александр Малютин.

Юрист советует предпринимателям внимательно анализировать свое финансовое положение перед возможным банкротством и избегать юристов, обещающих гарантированный выигрыш. По его словам, каждая ситуация требует холодного расчета и оценки всех юридических рисков.

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