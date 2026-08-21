ВС раскритиковал три инстанции за признание СМС доказательством участия в сделке

Верховный Суд защитил клиента банка. Он решил, что суды преждевременно признали СМС‑подтверждения доказательством его участия в сделке и не проверили признаки оформления кредита без согласия заемщика.

Житель Москвы обратился в суд с требованием признать недействительным кредитный договор, оформленный на его имя третьими лицами. Мужчина заявил, что согласия на получение займа не давал, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в котором он признан потерпевшим.

Три судебные инстанции отказали в удовлетворении иска, посчитав, что банк имел основания полагать: вводя коды из СМС‑уведомлений, поступающих на его номер, клиент действовал самостоятельно.

Верховный Суд указал, что суды не проверили обстоятельства, свидетельствующие о заключении договора без волеизъявления заемщика.

«Судами не проверены обстоятельства, свидетельствующие о заключении кредитного договора в отсутствие волеизъявления заемщика, при этом банк не уделил должного внимания тому, что сразу после зачисления кредитных денежных средств они были перечислены на счета третьих лиц», — сказано на сайте ВС.

Дело отправили на новое рассмотрение.