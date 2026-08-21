Разъяснение эксперта: почему опасно увольнять работника в пятницу, если его последняя смена выпала на воскресенье

Как оформить выезд или удаленку бухгалтеру, если сотрудника нужно рассчитать в воскресенье.

Роструд ответил на вопрос о том, нужно ли бухгалтеру выходить в воскресенье, если на этот день выпадает последняя рабочая смена увольняемого сотрудника. По мнению ведомства, рассчитаться с ним нужно именно в воскресенье.

В комментарии для «Клерка» адвокат практики разрешения споров «МКА Солдаткин, Зеленая и Партнеры» Евгения Быханова разъяснила, кому все-таки придется выйти на работу.

Бухгалтер, кадровик и кассир автоматически не обязаны работать. Если для них воскресенье – выходной, их нельзя просто поставить перед фактом: «У нас увольнение, поэтому приходите».

Если без их участия не обойтись, применяется обычный порядок ст. 113 ТК: письменное согласие работника и распоряжение работодателя. Работа в выходной компенсируется по ст. 153 ТК.

«На пять минут зайти из дома в банк-клиент» по поручению работодателя – тоже работа», — подчеркнула эксперт.

Приказ можно подготовить заранее – гендиректору ради этого тоже не обязательно приезжать в воскресенье. Документы может выдать уполномоченный сотрудник. При безналичном расчете кассир не нужен.

Записать в локальном акте, что воскресное увольнение автоматически переносится на понедельник, нельзя: график бухгалтерии не может изменить дату прекращения трудового договора работника, уточнила эксперт.

Если работник увольняется в воскресенье, а бухгалтерия и кадровики отдыхают, хочется все оформить в пятницу: выдать деньги, документы, подписать приказ и закрыть вопрос. Но здесь появляется риск.

Заранее можно рассчитать известные суммы, подготовить кадровые документы и подписать приказ, указав в нем воскресенье как дату увольнения. ТК не требует, чтобы приказ был издан именно в день прекращения договора.

Но окончательный расчет и выдача трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности привязаны ко дню увольнения – в данном случае к воскресенью.

Кроме того, при увольнении по собственному желанию работник вправе отозвать заявление до окончания дня увольнения, если на его место не приглашен работник, которому нельзя отказать в приеме.

Заблаговременное издание приказа этого права не прекращает. Если отзыв придет в срок, приказ придется отменить, а уже оформленные кадровые сведения – исправить. Это еще один аргумент против идеи «давайте полностью уволим его в пятницу, а датой в документах оставим воскресенье», отметила Быханова.

А вот если работник согласен завершить отношения раньше, можно письменно согласовать увольнение в пятницу. Для компании это самый простой и предсказуемый вариант.