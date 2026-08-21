Скрытые файлы и личные Excel-таблицы: как бухгалтеры намеренно становятся незаменимыми

Главные бухгалтеры и коммерческие директора все чаще уводят критические данные в личные таблицы, из‑за чего компании рискуют потерять контроль над процессами и не могут быстро заменить сотрудника.

Работодатели стали чаще сталкиваться с «тихими партизанами» — сотрудниками, которые сознательно концентрируют на себе критически важные процессы и скрывают часть информации от коллег.

По данным HR‑агентств, такие работники используют закрытые файлы, личные таблицы и неполные данные в корпоративных системах, чтобы сохранить контроль над задачами и повысить собственную значимость. Об этом пишет РБК.

В одном из кейсов главный бухгалтер вел часть операций в личных таблицах, к которым не было доступа у коллег. Когда сроки отчетности начали срываться, компания не решалась увольнять его до поиска замены, рассказал управляющий партнер A2 Алексей Чихачев.

Похожая ситуация произошла с коммерческим директором, который вел реальную воронку продаж в личном Excel, а в CRM загружал только часть данных, отметил управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. По его словам, такие сотрудники получают рычаг давления на работодателя: достаточно пригрозить уходом, чтобы бизнес оказался перед риском потери процессов.

Эксперты рекомендуют компаниям документировать процессы, хранить данные в корпоративных системах, распределять доступы и готовить взаимозаменяемых сотрудников. Увольнять «незаменимого» сразу необязательно — сначала важно сохранить его знания и обеспечить устойчивость процессов без его участия.