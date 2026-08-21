Эксперт назвал выплаты, которые увеличатся вслед за МРОТ

Повышение МРОТ в 2027 году приведет к росту отпускных, командировочных и социальных пособий.

Увеличение минимального размера оплаты труда отразится на расчете выплат, которые зависят от среднего заработка работника или привязаны к минимальному уровню дохода. По предварительным оценкам, показатель в 2027 году составит от 29 до 31 тысячи рублей.

Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на 2027 год правительство утвердит в конце 2026 года.

«На что влияет повышение МРОТ: отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности — больничные, пособия по беременности и родам», — уточнил общественник.

Отпускные и командировочные вырастут в том случае, если средний дневной заработок сотрудника за расчетный период окажется ниже установленного минимума.

Аналогичный механизм сработает для пособий по временной нетрудоспособности, если у работника не было заработка в расчетном периоде или его страховой стаж составляет менее шести месяцев.

Машаров напомнил, что МРОТ и прожиточный минимум — разные показатели. Согласно Трудовому кодексу РФ, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который отражает стоимость минимального набора товаров и услуг для жизни.