Можно ли перевести сотрудника на меньшую зарплату, если в цехе нет работы — ответ Роструда
Перевод в другое подразделение из-за нехватки работы без согласия сотрудника незаконен.
В цехе закончилась работа, но работодатель не хочет оплачивать простой, а отправляет работника в другой свой цех без согласия. В другом цехе зарплата меньше, и в договоре с работником прописано, в каком цехе он должен работать.
Правильно ли, что по закону работодатель должен оплачивать простой в первом месте работы и принять на работу по совместительству в другой цех, спросил работник на сайте Онлайнинспекции.
«Вы правильно понимаете, что работодатель должен объявить простой и оплатить его.
Принимать на работу по совместительству в другой цех он не обязан», — разъяснил Роструд.
Работа в другом цехе может быть оформлена как перевод путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору (ст. 72 ТК).
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Комментарии3
писали же, что острая нехватка кадров и низкая безработица, и кто врет?
а нафига нужен такой работник, если он будет вот так "кочевряжиться и выпендриваться" ?