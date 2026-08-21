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Трудовые отношения
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Можно ли перевести сотрудника на меньшую зарплату, если в цехе нет работы — ответ Роструда

Перевод в другое подразделение из-за нехватки работы без согласия сотрудника незаконен.

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В цехе закончилась работа, но работодатель не хочет оплачивать простой, а отправляет работника в другой свой цех без согласия.  В другом цехе зарплата меньше, и в договоре с работником прописано, в каком цехе он должен работать.

Правильно ли, что по закону работодатель должен оплачивать простой в первом месте работы и принять на работу по совместительству в другой цех, спросил работник на сайте Онлайнинспекции.

«Вы правильно понимаете, что работодатель должен объявить простой и оплатить его.

Принимать на работу по совместительству в другой цех он не обязан», — разъяснил Роструд.

Работа в другом цехе может быть оформлена как перевод путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору (ст. 72 ТК).

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Комментарии

3
  • B
    bogdanovv

    писали же, что острая нехватка кадров и низкая безработица, и кто врет?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Перевод в другое подразделение из-за нехватки работы без согласия сотрудника незаконен.

    а нафига нужен такой работник, если он будет вот так "кочевряжиться и выпендриваться" ?

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