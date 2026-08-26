Эксперт назвал способ защитить бизнес от мошенничества с подменой реквизитов

Крупные платежи и смену реквизитов контрагентов стоит подтверждать по второму каналу связи. Это поможет защитить бизнес от мошенничества через поддельную деловую переписку.

При BEC-атаке сотрудник получает письмо якобы от руководителя или контрагента с просьбой срочно перевести деньги на новые реквизиты. Сообщение может содержать настоящую подпись, логотип и даже находиться в реальной ветке переписки, рассказал «Клерку» основатель «КиберОснова» (SGRC), эксперт по кибербезопасности Василий Сеничев.

«Человек здесь не "раззява" — его профессионально развели на доверии и срочности. Поэтому первый вопрос не "как наказать", а "почему платеж вообще ушел без проверки"», — отметил эксперт.

Для защиты компании Сеничев рекомендует закрепить порядок проверки платежей во внутренних регламентах. В частности, смену реквизитов или новый счет нужно подтверждать по другому каналу — например, звонком контрагенту по номеру из договора или внутренней базы. Для крупных платежей также можно установить обязательное согласование со вторым сотрудником.

Отдельное внимание стоит уделять срочным просьбам об оплате и запретить изменение реквизитов только на основании письма или сообщения в мессенджере. Сотрудников, которые проводят платежи, эксперт советует регулярно обучать распознавать поддельные письма.

«Письменный регламент работает сразу в две стороны: снижает риск перевода и создает основу для любого последующего разбирательства», — пояснил Сеничев.

Если деньги мошенникам уже перевели, компании следует как можно быстрее сообщить об этом в банк и полицию. По словам эксперта, счет в такой ситуации может идти на часы: чем раньше банк узнает о мошенническом переводе, тем выше вероятность успеть заблокировать деньги на счете получателя.