Молодежь готова снижать ожидания по зарплате чаще старших поколений

Больше трети россиян категорически не готовы снижать зарплатные ожидания, а средний размер уступки вырос до 10,5%. Женщины демонстрируют более жесткую позицию, уступая в среднем меньше мужчин.

36% соискателей категорически не готовы снижать свои зарплатные ожидания. При этом 52% допускают возможность уступки: 24% согласны уменьшить запросы не более чем на 10%, 16% — на 5%, по 5% — на 15 и 20%. Лишь 2% готовы снизить ожидания на четверть. Средний максимальный размер уступки достиг 10,5% против 9,5% в январе 2026 года.

Мужчины демонстрируют большую гибкость: в среднем они готовы уступить 11,1%, тогда как женщины — 9,9%. При этом доля тех, кто не готов снижать запросы, среди женщин выше — 39% против 32% у мужчин. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Среди молодежи до 24 лет лишь 22% не готовы пересматривать ожидания, а средняя уступка составляет 11,3%. В группе 45+ категорично настроены уже 43%, а средний размер уступки снижается до 9,9%.

Образование вносит свои коррективы: среди обладателей высшего образования несговорчивых 36%, средняя уступка — 10,1%. У респондентов со средним профессиональным образованием эти показатели составляют 39% и 10,6%.

Наличие постоянной работы делает соискателей менее гибкими. 40% работающих не готовы снижать ожидания против 29% среди безработных. При этом трудоустроенные готовы уступить меньший процент — 10,1% против 10,7%.