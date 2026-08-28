В Госдуме предложили уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета

Сейчас право на ежегодный оплачиваемый отпуск доступно только женщинам.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила разрешить отцам брать ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком. обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

Сейчас такая гарантия закреплена в ст. 260 ТК только в отношении женщин.

«В целях укрепления принципа равного участия родителей в воспитании детей и поддержки семей с детьми просим рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство, предусматривающих право отца ребенка использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время непосредственно после прекращения отпуска по уходу за ребенком — на условиях, аналогичных гарантиям, установленным статьей 260 ТК для женщин», — говорится в письме.

Действующие нормы ставят отцов в менее выгодное положение, считает Буцкая. Мужчины вынуждены ждать отпуска согласно графику работодателя, что ограничивает возможности семьи по совместному уходу за ребенком, его адаптации или лечению.