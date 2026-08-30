Работодатели во всех сферах все чаще ищут сотрудников, умеющих применять ИИ

Число вакансий с требованием навыков работы с искусственным интеллектом в России за год увеличилось на 37%.

В 2026 году на 37% вырос спрос на сотрудников, умеющих применять нейросети: не только в IT-секторе, но и в финансах, медицине, образовании и промышленности.

За год количество кандидатов, указывающих навыки работы с ИИ в резюме, выросло на 86%, отметила года советник руководителя по внедрению ИИ-сервисов в «Авито Подработке» Дарья Бадаева.

Особый спрос на такие компетенции наблюдается в банковском секторе: в июне-июле 2026 года число вакансий для банковских работников с упоминанием ИИ увеличилось на 135% в годовом выражении.

«По данным исследования "Авито", за год число вакансий с требованиями ИИ-компетенций выросло на 37%. Такие требования уже появляются далеко за пределами IT и digital — их отмечают представители финансов, сферы услуг, транспорта и логистики, медицины, образования, торговли, строительства и промышленности», — сказала Бадаева.

Меняются и ожидания самих специалистов: 73% россиян считают, что в ближайшие 5–10 лет успешный сотрудник будет сочетать техническую грамотность с эмпатией и коммуникабельностью.