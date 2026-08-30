Вакансий в страховании стало меньше, а требования к кандидатам выросли

Количество вакансий в страховой отрасли упало до 6,7 тыс. за январь-июнь 2026, что на четверть меньше прошлого года. Компании усиливают требования к кандидатам и смещают фокус на разработчиков, аналитиков и риск‑менеджеров.

В январе–июне 2026 года страховщики разместили на hh.ru 6,7 тыс. вакансий — на четверть меньше, чем годом ранее. Наиболее востребованными остаются страховые агенты (5,7 тыс.), оценщики (1,9 тыс.) и андеррайтеры (почти 1,2 тыс.). В отрасли работает около 200 тыс. человек.

Страховые компании подтверждают сокращение найма. В «Согазе» говорят о снижении потребности в новых сотрудниках, а в «АльфаСтраховании» доля страховых специалистов в портфеле рекрутинга не превышает 20%. После многолетнего кадрового бума рынок перешел к избирательному подбору персонала. Об этом пишет «Коммерсант».

«Еще совсем недавно основными дефицитными кадрами являлись продавцы и специалисты по урегулированию убытков. Сегодняшние тенденции расширяют этот список в пользу узких специалистов, в частности разработчиков и аналитиков современных страховых продуктов, риск-менеджеров, умеющих работать в условиях нестабильности и ограничений, актуариев, андеррайтеров по корпоративному страхованию», — сказала начальник управления подбора и адаптации персонала СК МАКС Елена Кулакова.

По словам представителей ВСК и СК МАКС, страховщики теперь планируют набор под конкретные бизнес‑задачи, оптимизируют бэк‑офис и повышают требования к кандидатам. Спрос смещается в сторону узких специалистов — разработчиков, аналитиков страховых продуктов, риск‑менеджеров, актуариев и андеррайтеров корпоративного сегмента.

Эксперты связывают изменения с исчерпанием эффекта 2022 года, когда компании конкурировали за клиентов и сотрудников ушедших иностранных страховщиков. Дополнительно на рынок влияет автоматизация: нейросети и алгоритмы ИИ берут на себя проверку документов, расчеты и первичную обработку обращений, снижая потребность в ручных операциях.

По прогнозам аналитиков, спрос сохранится на специалистов, способных оценивать нестандартные риски, работать с данными, рассчитывать тарифы и запускать новые продукты.