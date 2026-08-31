ТПП просит отложить запуск эксперимента по обелению рынка персонала до 1 ноября 2026

Торгово-промышленная палата предлагает отложить старт пилотного проекта ФНС и ограничить его географию Москвой и Московской областью., чтобы позволить бизнесу подготовить информационные системы и пересмотреть договорные отношения.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин пояснил, что бизнес поддерживает идею обеления рынка, так как это снижает налоговые риски для всех участников. Однако для корректного внедрения механизма, при котором заказчик будет рассчитывать налоговые обязательства исполнителя и перечислять средства на его ЕНС, требуется дополнительное время.

«Для этого необходимо доработать информационные системы, программное обеспечение, провести необходимые тендерные процедуры, пересмотреть договоры. Два месяца в данном случае — это не попытка отсрочить обеление рынка, но возможность запустить действительно работающую систему», — уточнил Катырин.

Он добавил, что эксперимент может привести к консолидации отрасли. Крупные игроки, вероятно, укрепят позиции, а компании, использующие непрозрачные схемы, столкнутся с сокращением возможностей для работы. При этом важно не допустить вытеснения с рынка небольших добросовестных компаний из-за высокой стоимости технической адаптации.

Напомним, приказ ФНС от 18 июня 2026 года № ЕД-1-22/404@ предполагает проведение эксперимента с 1 сентября 2026 года по сентябрь 2027 года. В проекте примут участие 34 крупные компании розничной торговли и электронной коммерции. Цель ФНС — переход к превентивному взаимодействию для устранения налоговых рисков без назначения проверок.