Роструд: введение режима ЧС не лишает работников права приостановить работу при задержке зарплаты

Задержка зарплаты дает право не работать даже в условиях ЧС

Онлайнинспекция ответила, имеет ли право работник при задержке зарплаты более, чем на 15 дней, не выйти на работу, даже если введен режим ЧС (Республика Крым), заранее письменно уведомив работодателя.

К организациям, обеспечивающим жизнедеятельность населения, госслужащим, военным и сотрудникам силовых структур, к особо опасным производствам компания не относится, уточнил пользователь

«Да, имеет право», — ответил Роструд.

Право приостановить работу на весь период до выплаты зарплаты установлено ст. 142 ТК. При этом не допускается приостановление работы в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении, а также:

в органах и организациях ВС, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;

госслужащими;

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

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