44% компаний масштабировали ИИ, однако финансовый эффект остается слабым

Около 80% руководителей и 76% сотрудников отмечают повышение эффективности благодаря ИИ, но финансовые результаты не улучшаются — доля компаний с ростом прибыли застыла на уровне 37%.

Доля организаций, которые внедрили решения на базе ИИ на уровне всего предприятия, выросла до 44% в 2026 году против 38% годом ранее. Несмотря на рост продуктивности отдельных сотрудников, общая прибыль компаний от внедрения технологий остается на прежнем уровне.

Аналитики McKinsey представили отчет «Состояние ИИ в 2026 году: на пути к окупаемости инвестиций», основанный на опросе более 1,7 тыс. респондентов из 97 стран. Выяснилось, что 89% организаций используют ИИ как минимум в одном рабочем процессе. При этом крупные компании с годовым доходом от $1 млрд лидируют в масштабировании технологий, опережая малый бизнес. Об этом пишет «Коммерсант».

Индивидуальная эффективность сотрудников заметно выросла: около 80% руководителей и 76% рядовых работников отмечают рост продуктивности и помощь ИИ в принятии решений. Однако на финансовые показатели компаний это влияет слабо. Доля организаций, фиксирующих рост прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT), практически не изменилась и составляет 37%. Лишь 6% компаний смогли увеличить EBIT на 5% и более.

«Операционные расходы на ИИ начинают сдерживать расширение внедрения технологии, но организации по-прежнему вкладывают в нее значительные средства из своего ИТ-бюджета», — сказано в исследовании.

Около 60% компаний планируют увеличить инвестиции в ИИ в следующем году, особенно в финансовом и фармацевтическом секторах. При этом растет опасение по поводу сокращения штата: 39% респондентов ожидают увольнений из-за автоматизации, хотя в реальности за последний год лишь 14% компаний провели сокращения по этой причине.