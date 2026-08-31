Минтруд: дни отпуска продолжают копиться в декрете

Дни ежегодного отпуска будут накапливаться во время отпуска по беременности и родам, и за стандартные 140 дней декрета сохраняется около 11 дней отдыха.

Дни ежегодного оплачиваемого отпуска сохраняются и продолжают начисляться во время отпуска по беременности и родам, рассказали в Минтруде. Ведомство уточнило, что этот период включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, поэтому женщина не теряет дни отдыха, находясь в декрете.

«Копятся ли дни ежегодного отпуска во время отпуска по беременности и родам? Да, копятся. Отпуск по беременности и родам входит в стаж для начисления ежегодного оплачиваемого отпуска. Дни отпуска за этот период сохраняются», — сказано в канале министерства в MAX.

Отпуск по беременности и родам является частью декретного отпуска и состоит из двух этапов: собственно отпуска по беременности и родам и последующего отпуска по уходу за ребенком. Минтруд пояснил, что за стандартные 140 дней отпуска по беременности и родам при обычной продолжительности ежегодного отпуска в 28 календарных дней накапливается примерно 11 дней ежегодного отпуска.

Использовать накопленные дни можно сразу после окончания отпуска по беременности и родам либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 и до трех лет не входит в стаж для начисления ежегодного оплачиваемого отпуска — дни за этот период не накапливаются.