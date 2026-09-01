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Экономика России
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Кабмин поставил задачу автопрому — выйти на производство 2,8 млн машин к 2035 году

Обновленная стратегия автопрома до 2035 года предусматривает выпуск до 2,8 млн транспортных средств, развитие автокомпонентной отрасли и автоматизтацию производств.

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Правительство утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевые задачи отрасли: выход на производство не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение уровня технологической независимости.

Одним из центральных направлений стратегии стало развитие автокомпонентной отрасли. В документе подчеркивается необходимость унификации компонентной базы, что должно обеспечить экономически эффективное производство и выполнение обязательств по углублению локализации. Об этом сказано на сайте кабмина.

Стратегия также предусматривает повышение производительности труда за счет автоматизации производственных процессов, закрепление прав на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и развитие сегмента высокоавтоматизированных транспортных средств. Для реализации этих задач сформирована структура приоритетов по предоставлению мер господдержки.

Отдельным блоком предусмотрено создание карты технологической кооперации в автопроме, которая должна обеспечить согласованность работы всех участников отрасли и развитие технологий, сырья и материалов. В документе отмечается возможность использования института генеральных конструкторов.

В 2025 году предприятия выпустили 830 тыс. автомобилей, что более чем вдвое превышает уровень 2022 года, когда ввели санкции.

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Комментарии

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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    да что там 2035 год! Они завтра 8 млн напечатают!

    Может быть задачу всё-таки как-то по-другому ставить надо?

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