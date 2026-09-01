Можно ли оформить одну карточку СОУТ на двух сотрудников с гибридным режимом — ответ Роструда

При спецоценке нельзя закрепить разных по должности сотрудников за одним рабочим местом.

Организация арендует 550 рабочих мест. Всего в организации 850 офисных работников.

Можно ли при проведении спецоценки условий труда указать на одно рабочее место двух работников с разными должностями (не попадает под категорию аналогичных), если эти работники будут работать поочередно в комбинированном формате работы – дистанционно и на территории работодателя. Например, один работник понедельник - вторник, а второй среда – пятница.

«Если рабочие места не относятся к аналогичным, то не можете», — ответил Роструд.

Соглсано ст. 9 закона о спецоценке от 28.12.2013 N 426-ФЗ, аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных помещениях, оборудованных одинаковыми системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми СИЗ.