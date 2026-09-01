Эксперт: как ИП на УСН с НДС оформить и учесть платеж физлица за стороннюю организацию

При оплате от физлица ИП придется пробить чек и требовать письмо от плательщика.

ИП на УСН с НДС получил на счет оплату от физлица за другую организацию. В августе 2026 года реализовали товар ООО по счету №187 на сумму 10 293 руб. При этом ИП должен был компании 2 167 рублей.

Компания оплатили 7 230 рублей, а 24.08.26 на р/с ИП поступил платеж без согласования на сумму 896 руб. от физлица. В назначении платежа указан номер счета (№187), но не указано, что платеж произведен за ООО.

Как быть с такой оплатой и как платить НДС – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если в платежке не указано, что оплата за ООО, надо запросить письмо у плательщика о том, что он платил за ООО. Иначе спустя какое-то время он может потребовать деньги назад и еще проценты за пользование, заявив, что оплата была ошибочной. И противопоставить ему будет нечего, потому что этому плательщику ничего не продавали.

Надежда Камышева «Также необходимо пробить кассовый чек, поскольку расчет произвело физическое лицо, пусть и за ООО. Судебная практика в пользу ФНС.»

Возвращать или принимать платеж – решает сам предприниматель, но эксперт рекомендует вернуть, если физлицо откажется предоставлять письмо.

НДС платят с суммы реализации – 10 293 руб. Базой для налога по УСН будет сумма реализации 10 293 за минусом НДС.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.