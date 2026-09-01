Юрист рассказал, когда селфи на рабочем месте — повод для увольнения

Публикация рабочего контента в соцсетях может обернуться увольнением, если в кадр попали коммерческая тайна или внутренние документы.

Эксперт рассказал «Клерку», когда опубликованный контент может говорить о нарушении, за которое работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.

Самая рискованная ситуация — попадание в кадр рабочих данных. Монитор с CRM, клиентская база, договор или внутренний документ сами по себе еще не означают автоматического увольнения.

Работодатель должен доказать, что сведения действительно охраняются законом, в компании введен соответствующий режим, сотрудник был с ним ознакомлен и именно он допустил разглашение, — пояснил руководитель юротдела промышленной компании Владислав Абрамов.

Но при этих условиях даже короткий ролик может стать основанием для серьезных претензий.

Фото из кафе во время удаленной работы также автоматически не означает прогул: важно, должен ли сотрудник в это время работать и исполнял ли обязанности. Снимок из спортзала во время больничного сам по себе тоже не доказывает дисциплинарный проступок.

До увольнения работодатель обязан затребовать письменное объяснение и дать сотруднику два рабочих дня. Если публикация уже зафиксирована, ее последующее удаление не уничтожает доказательство.

Работникам юрист советует перед публикацией рабочего контента проверять весь кадр: монитор, документы, бейджи, экран телефона, доски и разговоры коллег.

Дисклеймер «мнение автора не совпадает с позицией компании» полезен лишь репутационно, но не защищает от ответственности за реальное нарушение трудовых обязанностей или разглашение тайны, подчеркнул эксперт.