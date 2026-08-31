Родственникам попавших под ограничительные меры релокантов назначили пособие в размере МРОТ

Близкие родственники россиян, которые находятся за границей и попали под временные ограничительные меры, смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие. Его размер составит 27 093 рубля.

Правительство установило размер ежемесячного гуманитарного пособия для близких родственников физлиц, включенных в список тех, к кому применяются временные ограничительные меры. Соответствующее постановление вступило в силу 28 августа 2026 года.

Пособие приравняли к федеральному МРОТ. С 1 января 2026 года он составляет 27 093 рубля в месяц.

Временные ограничительные меры применяются к находящимся за рубежом россиянам, которые уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания. Соответствующий пакет законов президент Владимир Путин подписал 4 августа 2026 года.

Для таких лиц предусмотрен ряд ограничений. При этом законодательство позволяет их близким родственникам получать гуманитарное пособие, размер которого теперь определило правительство.

Постановление действует со дня официального опубликования — с 28 августа 2026 года.