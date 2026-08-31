Новак рассказал о ситуации с топливообеспечением регионов

Правительство заявило о необходимости оперативных мер для предотвращения дефицита топлива, а поставки для сельхозпроизводителей и северного завоза подтверждены в полном объеме.

Вице‑премьер Александр Новак призвал участников штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов действовать превентивно и оперативно реагировать на любые потенциальные риски, способные привести к дефициту топлива.

Для поддержания стабильной ситуации в регионах Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и поддержанию сбалансированности топливных балансов.

Особый контроль сохраняется за обеспечением горюче‑смазочными материалами сельхозпроизводителей: необходимые объемы для сезонных работ предоставляются полностью. Аналогично, поставки топлива в рамках северного завоза идут в установленные сроки, с учетом логистических особенностей северных территорий.

«Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле — необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме», — сказано на сайте кабмина.

На заседании также рассмотрели ситуацию в отдельных регионах, включая Архангельскую область, Новосибирскую область, Республику Саха (Якутия), Свердловскую область и другие.

Работа по обеспечению регионов топливом продолжат во взаимодействии с субъектами РФ, исходя из их потребностей и текущей ситуации на рынке.