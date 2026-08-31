Приставы взыскали 17 млрд рублей повторных штрафов с начала 2026 года

Вырос объем повторных штрафов: ФССП зафиксировала более 124 тыс. нарушений сроков оплаты и перечислила в бюджет свыше 17 млрд рублей по статье 20.25 КоАП.

Судебные приставы России с начала 2026 года взыскали более 17 млрд рублей штрафов, назначенных за неуплату других штрафов.

«За 7 месяцев 2026 года в отношении правонарушителей сотрудниками территориальных органов ФССП России составлено 124,3 тыс. протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок). За это время в бюджет Российской Федерации по данной статье перечислено более 17 млрд рублей», — сказано в канале ФССП в MAX.

Административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления постановления в силу. Если этого не сделать, нарушитель может быть привлечен к ответственности, которая предусматривает новый штраф в двукратном размере от неуплаченного, но не менее 1 тыс. рублей.