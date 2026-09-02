Пострадавшие от ЧС работники с 1 сентября 2026 получили право на дополнительный отпуск

Сотрудники, которые проживают в зонах природных или техногенных катастроф, теперь могут оформить до пяти дней отпуска за свой счет в год.

1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в ТК (закон от 09.04.2026 № 90-ФЗ), которые расширяют социальные гарантии для пострадавших при ЧС.

Помимо пяти неоплачиваемых дней, таким работникам положен один дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

«В случае нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате указанных чрезвычайных ситуаций работодатель обязан на основании письменного заявления таких работников предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней», — пояснила Колодяжная.

Работодатель не сможет отказать сотрудникам в таком отпуске.