Роструд разрешил проверять работников на полиграфе, но запретил наказывать или увольнять за отказ

Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания к сотрудникам за отказ от проверки на полиграфе.

Онлайнинспекцию спросили: имеет ли работодатель право передавать персональные данные работника компании-акционеру, в частности, службе безопасности. И вправе ли служба безопасности акционера требовать прохождения сотрудником проверки на полиграфе, уточнил пользователь.

«Применение полиграфа в деятельности работодателей законодательно не регламентировано. При этом законодательство РФ не запрещает работодателю использовать полиграф для проверки кандидатов и действующих работников с их согласия с целью получения в ходе такой проверки ответов на вопросы, касающиеся лояльности работника к работодателю, а также деловых и профессиональных качеств работника», — ответил Роструд.

Отказ от проверки на полиграфе не может повлечь для работника никаких последствий. То есть на основании отказа работника пройти проверку на полиграфе работодатель не может применить меры взыскания к работнику, в т. ч. уволить, а также не вправе снизить размер заработной платы, подчеркнуло ведомство.

Работника нельзя ограничивать в трудовых правах и свободах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ч. 2 ст. 3 ТК). А работодатель обязан трудовое законодательство (ч. 2 ст. 22 ТК).