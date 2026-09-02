Роструд разрешил сотрудникам не подписывать уведомление о сокращении во время болезни

Работник не обязан подписывать уведомление о сокращении штата в период временной нетрудоспособности.

Работница находится на больничном, должность хотят сократить.

Обязана ли она подписывать уведомление во время больничного, или можно подписать после закрытия больничного, спросили на сайте онлайнинспекции.

«Не обязаны. Вы вправе подписать уведомление об увольнении в связи с сокращением численности или штата организации по окончании периода временной нетрудоспособности», — ответил Роструд.

О предстоящем увольнении по сокращению работников предупреждают персонально и под роспись не менее чем за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК), напомнило ведомство.

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