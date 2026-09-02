Россияне чаще забирают деньги со вкладов из-за проблем со здоровьем

За последний год треть россиян досрочно забирала деньги со вкладов, главным образом из-за расходов на лечение, падения доходов и долговых обязательств, однако 67% опрошенных заявили, что не снимут средства ни при каких обстоятельствах.

Каждый третий россиянин за последний год досрочно пользовался средствами со срочного вклада. 24% респондентов снимали деньги из-за проблем со здоровьем — им потребовались средства на обследования и лечение.

Еще 16% воспользовались вкладом после потери или сокращения дохода, 15% — чтобы помочь родным, 14% — для погашения кредита или долга. 11% столкнулись с крупными расходами на ремонт жилья, техники или автомобиля, а 7% закрывали вклад по другим причинам. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру».

При этом большинство предпочитает не трогать накопления. 67% участников опроса заявили, что не станут снимать деньги раньше срока ни при каких обстоятельствах. В такой ситуации 58% готовы занять у друзей или родственников, 32% оформят кредит, 10% будут искать другие источники средств.

С возрастом стремление сохранить вклад усиливается. Среди респондентов 18-34 лет готовы забрать деньги 40%, в группе 45-54 лет — лишь 21%, а среди людей старше 55 лет — 19%. Мужчины чаще сохраняют вклад до последнего: 64% не станут трогать сбережения даже при срочной необходимости, 48% готовы занять деньги.

Главные причины отказа от досрочного снятия — нежелание терять проценты (31%), наличие конкретной цели накоплений (27%), восприятие вклада как неприкосновенного резерва (22%) и опасение, что после снятия средств будет сложно накопить снова (15%). Это отражается и на повседневных тратах: 41% россиян хотя бы раз отказывались от покупки, несмотря на то что нужная сумма уже была на срочном вкладе.