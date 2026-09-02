Юрист ответил, можно ли приходить на работу в пижаме

ТК не содержит обязательных требований к внешнему виду работников, поэтому правила ношения одежды или цвета волос компании устанавливают самостоятельно через локальные нормативные акты. Если такие нормы закреплены в правилах внутреннего трудового распорядка и сотрудник ознакомлен с ними под роспись, их несоблюдение считается нарушением дисциплины.

За единичное появление на рабочем месте в спортивной одежде или пижаме работодатель может объявить замечание или выговор, пояснил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Увольнение допустимо лишь в том случае, если у работника уже есть неснятые и непогашенные дисциплинарные взыскания за аналогичные нарушения.

«Трудовой кодекс не устанавливает обязательных требований к внешнему виду, длине шорт, цвету волос или обуви. Все эти вопросы находятся вне зоны прямого правового регулирования и решаются на локальном уровне — внутри конкретной организации», — отметил эксперт.

Если компания не утвердила локальный акт с требованиями к внешнему виду, любые санкции за «неформальный» стиль одежды или обуви будут неправомерными. В отсутствие таких правил вопросы выбора гардероба остаются вне зоны трудовых обязанностей сотрудника.