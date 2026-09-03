Мошенники лишили пенсионера квартиры, но ВС вернул ему право собственности

ВС вмешался в дело о лишении квартиры пенсионера и отменил решения нижестоящих судов, которые проигнорировали выводы правоохранителей о мошенничестве и результаты почерковедческой экспертизы.

Верховный суд отменил решения трех инстанций и признал, что квартиру пенсионера переоформили мошенники, а подпись в договоре ему не принадлежит.

89‑летний житель Санкт‑Петербурга Евгений Касаткин узнал, что формально не является собственником своей квартиры, когда запросил выписку в Росреестре. Выяснилось, что с 2007 года недвижимость оформлена на третьих лиц по договору купли‑продажи, который он никогда не заключал. Пенсионер обратился в суд с требованием признать сделку недействительной, однако три инстанции отказали, сославшись на пропуск срока исковой давности.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда, изучив жалобу заявителя, отменила вынесенные судебные акты.

«ВС РФ указал, что нижестоящие инстанции не приняли во внимание постановление правоохранительных органов, которым фактически установлены мошеннические действия новых собственников квартиры», — сказано на сайте суда.

Также заключение почерковедческой экспертизы подтвердило, что подпись в договоре Касаткину не принадлежит.

Суд отметил, что выявленные обстоятельства свидетельствуют о незаконном отчуждении имущества и требуют защиты прав добросовестного владельца, который не мог знать о поддельной сделке.