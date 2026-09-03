Роструд разъяснил, как соискателю подтвердить работу по договору ГПХ
Деятельность по договору ГПХ можно подтвердить этим договором.
Онлайнинспекцию спросили – как подтвердить работодателю, что работали по договору ГПХ.
Соискатель хочет устроиться на новое место работы, но последние 10 лет работает по ГПД.
«Подтвердить факт деятельности по договору гражданско-правового характера можно путем предоставления работодателю договора, на основании которого деятельность велась», — пояснил Роструд.
Если же работник был трудоустроен, основным документом о его трудовой деятельности и трудовом стаже будет трудовая книжка установленного образца (ч. 1 ст. 66 ТК).
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