Роструд разъяснил, как соискателю подтвердить работу по договору ГПХ

Деятельность по договору ГПХ можно подтвердить этим договором.

Онлайнинспекцию спросили – как подтвердить работодателю, что работали по договору ГПХ.

Соискатель хочет устроиться на новое место работы, но последние 10 лет работает по ГПД.

«Подтвердить факт деятельности по договору гражданско-правового характера можно путем предоставления работодателю договора, на основании которого деятельность велась», — пояснил Роструд.

Если же работник был трудоустроен, основным документом о его трудовой деятельности и трудовом стаже будет трудовая книжка установленного образца (ч. 1 ст. 66 ТК).