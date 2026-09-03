Как прописать место работы сотрудника в другом городе, если там нет филиала: ответ Онлайнинспекции
Можно указывать в трудовом договоре только название города, если у компании нет там обособленного подразделения.
Организация расположена в Москве, обособленное подразделение (отдел кадров) – в Санкт-Петербурге.
Принимают на работу продавцов в разных городах, место работы прописывают им в трудовом договоре так:
1.1. РАБОТОДАТЕЛЬ принимает РАБОТНИКА на работу на должность Продавец в г. Саранск (далее по тексту – «Работа»);
1.2. РАБОТНИК выполняет трудовую функцию вне места расположения РАБОТОДАТЕЛЯ в административных границах – г. Саранск.
При этом не оформляется ни дистанционная работа, ни разъездной характер работы. Обособленных подразделений в этих городах нет. Правомерно ли такое оформление, что стоит указать и как правильно оформить, спросили на сайте Онлайнинспекции.
В ТК не раскрывается содержание понятия «место работы». Под местом работы понимается расположенная в определенной местности (населенном пункте) конкретная организация, ее представительство, филиал, иное обособленное структурное подразделение, отметил Роструд.
«Полагаем, что в качестве места работы в трудовом договоре возможно указывать только наименование населенного пункта», — указало ведомство.
Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 57 ТК, для работника филиала, представительства или иного обособленного подразделения, расположенного в другой местности, место работы с указанием о подразделения и его местонахождения – обязательное для включения в трудовой договор условие.
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