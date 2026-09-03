Новые льготы превращают налоговую систему в инструмент промышленной политики в IT — мнение эксперта

Новые налоговые меры могут ускорить развитие ИИ и отечественного ПО, но без строгого контроля часть эффекта уйдет в налоговую оптимизацию, а не в инновации. Так считает эксперт Мария Ермилова.

Создателям российских ИИ‑моделей могут предоставить инвестиционные налоговые вычеты до 20 млрд рублей, разрешить учитывать профильные расходы в трехкратном размере и снизить ставку страховых взносов до 7,6%. С таким предложением выступила АНО «Цифровая экономика».

Международный финансовый советник Мария Ермилова рассказала «Клерку», что трехкратный учет расходов на создание ИИ‑моделей несет риск завышения экономического эффекта: государство фактически признает один рубль затрат как три для целей стимулирования. При этом расходы должны быть реальными и документально подтвержденными, но компании получают стимул максимально расширять перечень затрат, относимых к созданию модели. Поэтому критически важны четкие критерии и контроль, чтобы один и тот же расход не учитывался несколько раз.

Мария Ермилова «Сам по себе механизм не означает, что компания сможет «нарисовать» расходы: затраты должны быть реальными и документально подтвержденными. Но появляется стимул максимально широко относить к созданию ИИ-модели сопутствующие расходы. Например, на вычислительные мощности, разработчиков, данные, тестирование и доработку. Поэтому критически важны четкие критерии того, что именно считается расходами на создание модели, и контроль за тем, чтобы один и тот же расход не учитывался несколько раз. Иначе льгота может превратиться из инструмента поддержки инноваций в механизм налоговой оптимизации»

Нулевая ставка страховых взносов станет льготой для ограниченного круга компаний, соответствующих установленным требованиям. Она прежде всего выгодна разработчикам с высокой долей затрат на персонал. При этом существует риск перекоса: компании, получившие льготу, будут иметь преимущество по себестоимости разработки перед сопоставимыми игроками, которые формально не подходят под критерии. Эксперт подчеркивает, что доступ должен быть прозрачным, чтобы налоговый статус не становился важнее эффективности бизнеса.

Двойной учет расходов на доработку ПО из реестра Минцифры может увеличить спрос на отечественные решения, ускорить импортозамещение и расширить рынок для интеграторов.

«На мой взгляд, это более практичная мера для широкого круга бизнеса, чем трехкратный учет расходов именно на создание ИИ-моделей. Она снижает стоимость перехода на российское ПО. Компания получает дополнительный экономический стимул не просто купить отечественный продукт, а инвестировать в его адаптацию под собственные бизнес-процессы», — сказала Мария Ермилова.

Однако эта льгота способна подтолкнуть бизнес к дорогостоящим доработкам, которые без налогового стимула были бы нецелесообразны, поэтому важно оценивать реальную отдачу от таких инвестиций.

По словам эксперта, государство фактически превращает налоговую систему в инструмент промышленной политики в IT. Это может ускорить развитие ИИ и российского ПО, но чем сильнее коэффициенты и льготы, тем важнее контроль за тем, что именно считается инновационными расходами, чтобы эффект не ушел в налоговую оптимизацию.