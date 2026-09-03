Контроль ККТ на рынках: налоговики перечислили обязанности и штрафы для управляющих компаний

Управляющим рынками компаним грозят штрафы до 1 млн рублей за невыполненные обязанности по контролю.

Представители УФНС рассказали о формировании и ведении реестра продавцов и заключенных договоров, о контроле за использованием ККТ на рынках.

Бизнес должен применять онлайн-кассы в соответствии с законом № 54-ФЗ на всех торговых точках розничного рынка.

Касса считается применяемой только если аппарат используется по адресу и месту установки, указанным при регистрации. Работа ККТ в другом месте считается нарушением.

Также налоговики рассказали про обязанности управляющей рынком компании, среди которых ежемесячная проверка наличия зарегистрированной ККТ у арендаторов через сайт ФНС, в том числе через кабинет ККТ, и уведомление арендаторов о выявленных нарушениях.

Управляющая компания обязана не допускать деятельность на торговом месте при отсутствии ККТ и расторгнуть договор, если нарушение не устранено в течение 15 рабочих дней.

Для управляющей рынком компании за нарушения предусмотрена административная ответственность:

первое нарушение: должностным лицам — штраф от 40 до 50 тыс. рублей; юрлицам – от 100 до 300 тыс. рублей.

повторное нарушение: должностным лицам — штраф от 50 до 80 тыс. рублей; юрлицам — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Что посчитают нарушением:

заключение договора о предоставлении торгового места без представления копии карточки регистрации ККТ;

непроведение ежемесячной проверки наличия зарегистрированной ККТ у арендаторов через сайт ФНС;

неуведомление арендатора о выявленных нарушениях;

допущение деятельности до регистрации ККТ;

невыполнение обязанности по расторжению договора, если арендатор не устранил нарушения в течение 15 рабочих дней.

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