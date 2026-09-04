Проверить уплату НДФЛ и взносов можно онлайн — ФНС уточнила порядок

ФНС рекомендует при отсутствии данных о доходах сначала обратиться к работодателю, а при необходимости — подать жалобу в трудовую инспекцию, Соцфонд, налоговые органы или прокуратуру.

Сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» помогает проверить размер своей заработной платы, удержанный НДФЛ и уплаченные страховые взносы. В разделе «Доходы физических лиц» отображаются сведения, которые работодатели передают в налоговую службу за прошедшие налоговые периоды.

«Отсутствие в личном кабинете данных о выплатах за какой-то период свидетельствует о том, что работодатель не отчитывается в налоговую службу и не перечисляет НДФЛ и страховые взносы. А это значит, что заработная плата выплачивается неофициально», — сказано на сайте ФНС.

Проверить уплату НДФЛ и взносов можно также на портале Госуслуги — в разделе «Документы» во вкладке «Доходы и налоги». По страховым взносам доступна выписка из индивидуального лицевого счета Социального фонда — ее можно получить в личном кабинете на Госуслугах или в МФЦ.

При отсутствии данных о налогах и взносах ФНС рекомендует сначала обратиться к работодателю за разъяснениями. При необходимости можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда, Соцфонд, налоговые органы или прокуратуру.

ФНС напоминает, что неоформленные трудовые отношения и зарплата «в конверте» лишают работника пенсионных прав и социальных выплат: больничных, отпускных, пособий по беременности и родам, выплат по уходу за ребенком. Возрастает риск не получить положенные средства при увольнении, а имущественные и социальные налоговые вычеты, как и получение кредита, становятся недоступными.