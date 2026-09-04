Можно ли отказать в компенсации за съемную квартиру, если в ЛНА прописаны только отели

Работодатель обязан оплатить аренду квартиры в командировке, даже если в локальном акте разрешены только гостиницы.

В локальном акте работодателя предусмотрен порядок возмещения работникам расходов по найму гостиницы (отеля, апарт-отеля, отеля иного вида, хостела, базы отдыха) — в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

Работник представил документы для возмещения расходов по аренде квартиры в период служебной командировки: договор аренды квартиры и документы, подтверждающие расчеты между сторонами.

Вправе ли работодатель отказать работнику в возмещении расходов по аренде в связи с тем, что в локальном акте указан конкретный перечень объектов для проживания в командировке, в который квартиры не входит, и может ли работодатель в локальном акте установить такой закрытый перечень объектов для проживания в служебной командировке, спросил подписчик.

«Работодатель обязан возместить расходы за аренду жилого помещения за весь период командировки на основании представленных документов», — ответил Роструд.

Работодатель вправе принять ЛНА, конкретизирующий порядок оплаты служебной командировки, но он не может противоречить ТК и Постановлению от 16.04.2025 № 501, подчеркнуло ведомство.

Нормы ЛНА, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством, не подлежат применению.

Согласно ст. 168 ТК, в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по найму жилого помещения.

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